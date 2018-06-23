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 İSTANBUL'DA SEÇİMDE 38 BİN 480 POLİS GÖREVLİ OLACAK 

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 10:17 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın kentte 38 bin 480 polisin görevli olacağını açıkladı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın kentte 38 bin 480 polisin görevli olacağını açıkladı.
39 ilçede 1670 okul ve 28 bin 357 sandıkta oy kullanılacağı belirtilen açıklamada il genelinde 38 bin 480 polis görevli olacağı kaydedildi.
Ayrıca 4 helikopter, 8 polis botu, 85 TOMA, 90 zırhlı araç, 137 gözaltı aracı ve 3 drone'un da kullanılacağı vurgulandı.

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