İstanbul’da silah ve uyuşturucu ticareti ile çek-senet tahsilatı yapan çete çökertildi

İstanbul’un Anadolu yakasında çek-senet tahsilatı ile silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çete çökertildi. Biri cezaevi firarisi 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda silah ve mermiler ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla’da çek-senet tahsilatı, silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şebeke üyelerini tek tek tespit eden polis, 20 Mart’ta daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevi’nden geçen yıl firar ettiği öğrenilen Ö.C.A.’nın da bulunduğu M.T., K.K., M.A.A., M.I., M.T., R.G. ve E.S. adlı 8 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet otomatik silah, 1 pompalı tüfek, 4 tabanca ve bu silahlara 200 adet değişik çaplarda mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ve 400 bin lira karşılığında senet ele geçirildi.

Şebekenin, bu senetleri tehdit ve şantajla zorla tahsilat yaptıkları öne sürülürken, zanlılardan Ö.C.A.’nın Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevi’nden geçen yıl firar ettiği, K.K.’nın ise hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından bu sabah İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilirken, ele geçirilen silahlar ile senetler ise emniyette sergilendi.