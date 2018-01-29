İstanbul’da şoke eden olay! Önce hırsız sonra polis soydu

İstanbul Fatih’teki bir döviz bürosuna geçen aralık ayında sabaha karşı giden kimliği belirsiz 5 kişi, önce etrafta kısa bir keşif yaptı. Şahıslar, ardından saat 04.50 sıralarında levyeyle büronun kepengini kırarak içeri girdi. Çok seri hareket eden hırsızlar, saat 04.51’de içinde yaklaşık 2 milyon 100 bin TL ve 1 kilogram altın bulunan kasayı sürükleyerek dışarıda bekleyen araca koyup kayıplara karıştı. 1 dakika içinde gerçekleşen olay, alarmların çalması üzerine polise bildirildi.

KİMSE FARK ETMEDEN

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; olay yerine giden ilk polis ekibi, delil araması için Olay Yeri İnceleme ekibini çağırdı. Döviz bürosuna giden Olay Yeri İnceleme polisleri, hemen çalışmaya başladı. Ancak ekipteki polis memurlarından T.S., büroda inceleme yaptığı sırada çekmecedeki 5 bin dolar ve 5 bin TL’yi kimseye fark ettirmeden aldı. İnceleme bitti, polis ekipleri işyerini terk etti. Ancak kısa süre sonra işyeri çalışanları çekmecede bulunan paraların eksikliğini fark etti. Kamera kayıtları incelendiğinde ise gerçek açığa çıktı.