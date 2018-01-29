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İstanbul’da şoke eden olay! Önce hırsız sonra polis soydu

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 04:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

İstanbul’da bir döviz bürosunu önce hırsızlar, sonra da ‘polis’ soydu. Hırsızlar, 1 dakikada içinde 2 milyon 100 bin TL değerinde döviz ve 1 kilogram altın olan kasayla kaçtı. Büroda ‘delil’ toplayan Olay Yeri İnceleme polisi T.S. de çekmecede gördüğü 5 bin dolar ve 5 bin TL’yi çaldı.

İstanbul’da şoke eden olay! Önce hırsız sonra polis soydu

İstanbul Fatih’teki bir döviz bürosuna geçen aralık ayında sabaha karşı giden kimliği belirsiz 5 kişi, önce etrafta kısa bir keşif yaptı. Şahıslar, ardından saat 04.50 sıralarında levyeyle büronun kepengini kırarak içeri girdi. Çok seri hareket eden hırsızlar, saat 04.51’de içinde yaklaşık 2 milyon 100 bin TL ve 1 kilogram altın bulunan kasayı sürükleyerek dışarıda bekleyen araca koyup kayıplara karıştı. 1 dakika içinde gerçekleşen olay, alarmların çalması üzerine polise bildirildi.

KİMSE FARK ETMEDEN

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; olay yerine giden ilk polis ekibi, delil araması için Olay Yeri İnceleme ekibini çağırdı. Döviz bürosuna giden Olay Yeri İnceleme polisleri, hemen çalışmaya başladı. Ancak ekipteki polis memurlarından T.S., büroda inceleme yaptığı sırada çekmecedeki 5 bin dolar ve 5 bin TL’yi kimseye fark ettirmeden aldı. İnceleme bitti, polis ekipleri işyerini terk etti. Ancak kısa süre sonra işyeri çalışanları çekmecede bulunan paraların eksikliğini fark etti. Kamera kayıtları incelendiğinde ise gerçek açığa çıktı.

‘BORCUM VARDI’ DEDİ

İkinci hırsızlık yeniden polise bildirildi ve şüpheli polis memuru T.S. evinde gözaltına alındı. Parayı çaldığını kabul eden T.S., “Borcum vardı, pişmanım” diyerek aldığı tüm parayı iade etti. Bunun üzerine işyeri sahibi de şikâyetinden vazgeçti.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, şüpheli T.S. hakkında “nitelikli hırsızlık” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Zararın tamamının giderilmesini de dikkate alan savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Harçlığı az bulan evlat, babasının dükkanını soydu
Gördükleri karşısında şoke oldu!
Bu yöntem şeytanın aklına bile gelmez!
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bakanlar hırsız ilken bu ülkede polis çalmış normal
ülkenin başındakiler hırsız polis hırsız olsa ne olucak :D
vay arkadaş ya eee nolacaktı ki başımızdakiler hırsız olmuş polisimiz olmuş çokmu...bence polise faiziyle birlikte geri iade edilsin çaldığı paralar...yok anlayamadığım konu zararı karşıladığı için suçlamanın geri çekilmesi de istenmiş...vallahi tesadüfe yaşıyoruz bu ülkede ne diyebiliriz ki bence bu polis acilen emniyet müdürü yapılmalı
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