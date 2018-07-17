İstanbul'da suç örgütü operasyonu

Çağatay KENARLI / İstanbul, (DHA) - SARALLAR grubu ile bağlantılı olduğu öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubuyla bağlantılı bir suç örgütüne yönelik 10 Temmuz'da İstanbul, İzmir, Manisa ve Rize'de düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına almıştı. Liderliğini Savaş S.'nin yaptığı şüpheliler hakkında, 'Tehdit', 'Yağma', 'Gasp', 'Ruhsatsız silah ve mermi ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Rüşvet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve 'Hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 128 mermi ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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