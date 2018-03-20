İstanbul’da suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 21’e yükseldi

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 21’e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma, tehdit ve kasten adam yaralama gibi çeşitli suçlarından aranan ve elebaşılığını Orhan Hacısüleymanoğulları’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik bu sabaha karşı 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, baskınlarda ilk etapta 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Polis, devam eden operasyonlarda 2 şüphelinin daha yakalandığını bildirdi. Toplam 21 şüphelinin yakalandığı operasyonda, elebaşılığını Orhun Hacısüleymanoğulları’nın yaptığı iddia edilen şebekenin, ‘kaçırma’, ‘yağma’, ‘yağmaya teşebbüs’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ile ‘silahla yaralama’ gibi 11 ayrı suça karıştığı ileri sürüldü.

Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramada; 5 tabanca, 5 av tüfeği ve bu silahlara ait 188 adet fişek ele geçirilmişti.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.