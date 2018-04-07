İstanbul’da tanker faciası

İstanbul Başakşehir’de arıza yapan tanker, ortalığı savaş alanına çevirdi. Tamir için tankerin altına giren sürücü, aracın kaymaya başlamasıyla yaralandı. Caddede geri geri kaymaya başlayan tanker 12 araca çarparken olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre 34 TZ 0024 plakalı tanker İkitelli Atatürk Bulvarı’nda arıza yapınca sürücü aracı kenara çekti. Araçtan inerek arızayı gidermek için tankerin altında giren sürücü Azer Aliyev, bu sırada aracın kaymaya başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Sürücü Aliyev, kayan tankerin altında yaralandı. Bu sırada trafiğin yoğun olduğu caddede geri geri kayan tanker, araçlara çarpmaya başladı. Ortalığı savaş alanına çeviren tanker 12 araca çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü dışında yaralanan olmazken, polis ekipleri yoldaki araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Olayda aracı hasar gören bir sürücü, "Tır arızalıymış, aşağı doğru kayıyordu. Ben de son anda sağa kırdım ama diğer araçlardan biri bana çarptı. Allah’tan can kaybı yok" dedi.

Tankerin trafikte kayması güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir tanker, caddede aniden geri geri kaymaya başlıyor. Bu sırada tankerin sürücüsü de aracın altından çıkıyor. Tanker yolda kayarak kameranın açısından çıkarken, vatandaşlar da yaralı sürücüye yardım ediyor.