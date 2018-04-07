HABER

İstanbul’da tanker faciası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir’de arıza yapan tanker, ortalığı savaş alanına çevirdi.

İstanbul Başakşehir’de arıza yapan tanker, ortalığı savaş alanına çevirdi. Tamir için tankerin altına giren sürücü, aracın kaymaya başlamasıyla yaralandı. Caddede geri geri kaymaya başlayan tanker 12 araca çarparken olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
Edinilen bilgiye göre 34 TZ 0024 plakalı tanker İkitelli Atatürk Bulvarı’nda arıza yapınca sürücü aracı kenara çekti. Araçtan inerek arızayı gidermek için tankerin altında giren sürücü Azer Aliyev, bu sırada aracın kaymaya başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Sürücü Aliyev, kayan tankerin altında yaralandı. Bu sırada trafiğin yoğun olduğu caddede geri geri kayan tanker, araçlara çarpmaya başladı. Ortalığı savaş alanına çeviren tanker 12 araca çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü dışında yaralanan olmazken, polis ekipleri yoldaki araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Olayda aracı hasar gören bir sürücü, "Tır arızalıymış, aşağı doğru kayıyordu. Ben de son anda sağa kırdım ama diğer araçlardan biri bana çarptı. Allah’tan can kaybı yok" dedi.
Tankerin trafikte kayması güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir tanker, caddede aniden geri geri kaymaya başlıyor. Bu sırada tankerin sürücüsü de aracın altından çıkıyor. Tanker yolda kayarak kameranın açısından çıkarken, vatandaşlar da yaralı sürücüye yardım ediyor.

Hastanede çıkan yangının sebebi belli olduHastanede çıkan yangının sebebi belli oldu
Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.