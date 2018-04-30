İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 bin 567 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz sikke, 251 adet mühür, haç, kandil gibi çeşitli objeler ile 4 define arama dedektörü ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserlerin ülke dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Sancaktepe ve Fatih'te 3 adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskında Ö.O.Y, Y.M ve M.S.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 467 bronz ve gümüş sikke, 6'sı İslami dönemlere ait bronz tabak, mühür, haç, kandil gibi toplam 251 parça arkeolojik obje, 4 tane define arama dedektörü ele geçirildi.
ŞİLE, AĞVA VE SİLİVRİ'DEKİ KAÇAK KAZILARDAN ÇIKMIŞ
Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz sikkelerin Şile, Ağva ve Silivri'de yapılan kaçak kazılarda bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesine gönderileceği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(FOTOĞRAF)
Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Yer: Moda Askeri Deniz Kulübü! İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler
Yunan Savunma Bakanı Kammenos ülkeyi karıştırdı! 'Bu adam beyinsiz’
Bu görünüme kavuşabilmek için tam 17 ayını harcadı! İşte önceki hali
Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum