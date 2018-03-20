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İstanbul'da terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 09:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi eylem hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi eylem hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 8 ilçede 19 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı öncesinde eylem hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Aralarında, Kadıköy, Sancaktepe ve Kağıthane'nin de bulunduğu 8 ilçede yapılan operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. ARAMALAR KAMERALARLA YAPILDI Polislerin gittiği adreslerden biri de Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeydi. Adrese gelen ekiplerin aramaları saniye saniye polis kameraları tarafından kaydedildi. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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