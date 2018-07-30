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İstanbul'da terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'DA düzenlenen terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü TKP/ML üyesi ve örgütün kuryesi olduğu iddia edilen G.S'yi Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gözaltına aldı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL'DA düzenlenen terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü TKP/ML üyesi ve örgütün kuryesi olduğu iddia edilen G.S'yi Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.

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