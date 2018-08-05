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İstanbul'da terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

İstanbul DHA 'EZİLENLERİN Hukuk Bürosu' çatısı altında avukatlık yapan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul DHA
'EZİLENLERİN Hukuk Bürosu' çatısı altında avukatlık yapan 1 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MLKP terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 'Ezilenlerin Hukuk Bürosu' çatısı altında avukatlık yapan Ç.T'yi gözaltına alındı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Ç.T. cezaevine gönderildi.

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