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İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 09:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım yapıp kırsal alanda eğitim alarak ilimize dönüş yaptığı değerlendirilen ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarına milis/işbirlikçi faaliyeti yürüten şahısların yakalanmasına yönelik 18.03.2018 günü ilimiz 7 ilçesi 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir"

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