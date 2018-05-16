İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL'DA terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri terör örgütü MLKP'ye yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri önceden belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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