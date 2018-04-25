HABER

İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin 1 Mayıs'ta kalabalalıklar arasına karışarak olay çıkaracağı öne sürüldü.
8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!
Damadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştuDamadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştu
Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.