İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin 1 Mayıs'ta kalabalalıklar arasına karışarak olay çıkaracağı öne sürüldü.
8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
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