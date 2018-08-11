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İstanbul'da terör operasyonu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu kamerada

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL'DA terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan M.M.D. isimli bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'ya katılabileceği bilgisini aldı.TEM polisi bunun üzerine başlatılan çalışmalarda M.M.D.'nin örgütün kırsal yapılanmasına katılmak için hazırlık yaptığını belirledi. 7 Ağustos Salı günü M.M.D düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çalışmalarını genişleten polis şüphelinin irtibarlı olduğu bazı isimleri de belirledi. PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemleri organize ettiği, KCK/TM terör örgütü adına sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü olarak faaliyet yürüttüğü öğrenilen A.E ile birlikte 7 kişi daha gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polisleri evlere girerek arama yapıyor. Aramalarda silah ve örgütsel dökümanlar bulunurken gözaltına alınanlar kelepçeleniyor. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı.

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