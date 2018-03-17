İstanbul’da terör örgütü DHKP/C operasyonunda 2 tutuklama

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, terör örgütü DHKP/C üyelerinin İstanbul’da eylem hazırlığı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün talimatları doğrultusunda hareket eden F.K. ve M.A. adlı şüphelilerin yakalanması için 13 Mart Salı günü operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.