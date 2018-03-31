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İstanbul’da terör propagandasına 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto edip, operasyonda öldürülen teröristler için anma etkinliğine katılan 8 TKEP/L’li tutuklandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK’nın Afrin’de yürüttüğü sınır ötesi operasyonda PKK/KCK-PYD-YPG gibi terör örgütleriyle aynı safta yer alan TKEP/L’li 8 kişi 24 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto edip, operasyonda öldürülen teröristler için anma etkinliğine katılan 8 TKEP/L’li tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK’nın Afrin’de yürüttüğü sınır ötesi operasyonda PKK/KCK-PYD-YPG gibi terör örgütleriyle aynı safta yer alan TKEP/L’li 8 kişi 24 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonlarda öldürülen teröristler için yapılan anma etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına 8 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından dün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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