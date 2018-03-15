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İstanbul’da tramvaylar çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

Eyüp Topçular tramvay durağında iki tramvayın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Eyüp Topçular tramvay durağında iki tramvayın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Seferlerde ise gecikmek yaşanıyor.
Topçular tramvay durağında duran tramvaya arkadan başka bir tramvay çarptı. Kazada vatman bulunduğu yerde sıkıştı. Vatman itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle seferler durduruldu. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Tramvayların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

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