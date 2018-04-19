İstanbul’da uluslararası göçmen kaçakçılarına operasyon: 54 gözaltı

İstanbul’da, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 54 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda uluslararası göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, uluslararası faaliyet gösteren suç örgütlerinin liderlerine yönelik haklarında gözaltı kararı bulunan 66 kaçakçı için operasyon başlatıldı. Bir çok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 54 kaçakçı elebaşı yakalanarak gözaltına alındı. Polis, operasyonlarda belirlenen adreslerde bulunamayan firari 12 kaçakçının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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