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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 09:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda açılmayan kapılar koç başı ile kırıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda aralarında Beylikdüzü, Bayrampaşa ve Başakşehir ilçelerinin de bulunduğu ilçelerde eş zamanlı operasyon yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından adres ve isimleri daha önceden belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. KAPILAR KOÇBAŞI İLE KIRILDI Narkotik ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerin biri de Başakşehir ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Fırat Sokak'taki 4 katlı bina oldu. Saat 02:30 sıralarında sokağa gelen ekipler, binanın 4. katındaki dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine ekipler koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri girdi. UYUŞTURUCU MADDELERİ PENCEREDEN ATTILAR Polislerin içeri girdiğini gören zanlılar içinde hassas terazi ve uyuşturucu madde bulunan poşeti mutfak penceresinden apartmanın arka bahçesine attı. Bina etrafında da arama yapan polisler, tek katlı olan yan binanın etrafında yaptığı aramalarda poşet içerisindeki malzemeleri buldu. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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