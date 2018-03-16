İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL, (DHA) ARALARINDA İstanbul'un da bulunduğu bir çok ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu yapıldı. Türkiye genelinde 18 adrese yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda, daha önce teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabah saat 06:00 sıralarında başlayan operasyonda Bağcılar'da İnönü Mahallesi'nde bulunan adrese gelen polisler evde arama yaptı.
25 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen 25 şüpheliye yönelik operasyonda 18 adrese baskın düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.
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