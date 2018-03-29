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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 08:03 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti birçok ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti birçok ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafsından düzenlenen operasyona çevik kuvvet şube müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Ekipler Esenyurt ve Esenler’in de aralarında bulunduğu birçok adrese eş zamanlı girdi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler Fatih Mahallesi’ndeki bir binanın 4. katındaki daireydi. Adreslere giren ekipler evleri didik didik aradı. Ekipler içerde arama yaparken özel harekat polisleri de çevrede önlem aldı. Evlerde aramalarını tamamlayan ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

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