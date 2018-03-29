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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 08:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Esenler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Esenler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Esenyurt ve Esenler'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, narkotik polisleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girildi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katındaki daireydi. POLİS GİRİŞ KAPISININ CAMINI KIRARAK GİRDİ Binanın girişine gelen ekipler, apartmanın giriş kapısının camını kırarak içeri girdi. Bina içindeki güvenliği sağlayan Özel Harekat Timleri dışarı çıkarak çevre güvenliği aldılar. Ekiplerin, operasyon yapılan adreslerdeki işlemleri devam ediyor.

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