İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 200 bin adet uyuşturucu hap, 1 buçuk kilo eroin ve 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 ev ve 1 otomobile baskın düzenledi. Baskında adreslerde ve araçta yapılan aramada 200 bin adet uyuşturucu hap, 1 buçuk kilo eroin ile 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ile bağlantılı olduğu değerlendirilen İ.S.D., R.O., Z.A.D. ve R.O. adlı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi’ne götürüldü.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.