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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL Narkotik Polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy ve Ümraniye'deki operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) İSTANBUL Narkotik Polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy ve Ümraniye'deki operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:30 sıralarında Çekmeköy ve Ümraniye'de 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sırasında narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere ve şahıslara yönelik yapılan operasyonda polis helikopteri havadan özel harekat timleri de karadan yoğun güvenlik önlemleri aldı. GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI Çekmeköy'de bir adrese yapılan baskında içeri giren Özel Harekat Timleri, şüphelileri etkisiz hale getirdikten sonra çevre güvenliği aldı. GÜVERCİN KULÜBESİNDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ Evde yapılan aramalardan sonra, Özel Harekat Tİmleri evin önünde bulunan kulübenin kapısını açtı. Güvercinler için yapılan kulübede yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirdi. ARAMALAR DEVAM EDİYOR Polis tarafından 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, 16 kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

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