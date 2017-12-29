HABER

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 13:47 | Son Güncelleme 38 dakika önce

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilçede, kıraathane, kuaför, emlakçı ve tamirhane görünümündeki yerlerde yasa dışı bahis oynatan 15 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin baskın yapılan adreslerde yasa dışı bahis oynadığı tespit edildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 12 ilçede kıraathane, kuaför, emlakçı ve tamirhane görünümündeki yerlerde yasa dışı bahis siteleri üzerinden kumar oynatıldığını tespit etti. 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 15 kişi gözaltına alındı.

POMPALI TÜFEK İLE TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan yerlerde 35 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, 4 kupon makinesi, 11 sim kart, 17 cep telefonu, 4 kumar makinesi, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca ile yaklaşık 12 bin lira para ele geçirildi.

20 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Ekipler ele geçirilen 6 hard diskte inceleme yaptı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin baskın yapılan adreslerde yasa dışı bahis oynadığı belirlendi. 25 bin kişiye ise yasa dışı bahis oynadığı için 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun' kapsamında 20 bin liraya kadar para cezası verileceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin diğer kişilerin belirlenmesiyle ilgili yaptığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

8 TUTUKLU, 7 ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Ünlülere yasa dışı bahis sitesi şoku! Cicişlerden Nuri Alço'ya kadar...
Tecavüzle başladı, sanal kumar çetesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon bahis istanbul siber suçlar yasadışı bahis

En Çok Okunan Haberler

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

İlginizi Çekebilir

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay

Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasıl yani 1,5 milyon kişi
Diğer Haberler
4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

Muğla'da tarlada bulunan cesedin katili çok şaşırttı!

Muğla'da tarlada bulunan cesedin katili çok şaşırttı!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

Lüks otomobilli trafik magandası kamerada

Lüks otomobilli trafik magandası kamerada

Beylikdüzü'nde yasak aşk dehşeti

Beylikdüzü'nde yasak aşk dehşeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.