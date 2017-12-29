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İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 12:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilçede, kıraathane, kuaför, emlakçı ve tamirhane görünümündeki yerlerde yasadışı bahis oynatan 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ve kumar oynatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 12 ilçede kıraathane, kuaför, emlakçı ve tamirhane görünümündeki yerlerde yasadışı bahis siteleri üzerinden kumar oynatıldığını tespit etti. 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 15 kişi gözaltına alındı.

POMPALI TÜFEK İLE TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan yerlerde 35 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, 4 kupon makinesi, 11 sim kart, 17 cep telefonu, 4 kumar makinesi, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca ile yaklaşık 12 bin lira para ele geçirildi.

20 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Ekipler ele geçirilen 6 hard diskte inceleme yaptı. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin baskın yapılan adreslerde yasadışı bahis oynadığı belirlendi. 25 bin kişiye ise yasadışı bahis oynadığı için 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun' kapsamında 20 bin liraya kadar para cezası verileceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin diğer kişilerin belirlenmesiyle ilgili yaptığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

8 TUTUKLU, 7 ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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