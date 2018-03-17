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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur-4' denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 05:21 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - İSTANBUL polisi, il genelinde 39 ilçede 03.00 ile 05.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur-4" adı altında asayiş denetimleri yaptı.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur-4' denetimi

Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - İSTANBUL polisi, il genelinde 39 ilçede 03.00 ile 05.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur-4" adı altında asayiş denetimleri yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. 4'üncü Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapıldı, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi.
Huzur-4 denetim noktalarından birisi de Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı oldu. Burada şüpheli araçları durduran polis ekipleri aramalar yaparken sürücüler GBT'ndan geçirildi.
​FOTOĞRAFLI

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur-4' denetimiİstanbul'da 'Yeditepe Huzur-4' denetimiİstanbul'da 'Yeditepe Huzur-4' denetimiİstanbul'da 'Yeditepe Huzur-4' denetimi

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