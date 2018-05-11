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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 22:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde, 39 ilçede 2 bin 400 polisle asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde, 39 ilçede 2 bin 400 polisle asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı.
"Yeditepe Huzur" adı verilen denetimlere saat 20.00'de başlandı. 120 noktada gerçekleşen denetimlerde ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak içlerini aradı. Araçlardan indirilen kişiler ve bazı yayaların üzerleri aranarak kimlik kontrolünden geçirildi.
Helikopter destekli yapılan denetimlere özel harekat polisleri de katıldı.
Asayiş ve terör olaylarının önlenmesi amaçlanan denetimler, deniz araçları, havalimanı giriş ve çıkışlarında da yapıldı.
Denetim noktalarında biri Beyoğlu Meclis-i Mebusa Caddesi, biri de Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerindeydi. Polis ekipleri bu noktalarda, şüpheli gördükleri araçları durdurup içlerini aradı. Araçlardan indirilen kişiler ile bazı yayaların üzerleri aranıp kimlik kontrolünden geçirildi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldıİstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldıİstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldıİstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

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