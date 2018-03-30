HABER

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede belirlenen 200 farklı noktada 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı.Türkiye genelinde 30 Mart günü 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması, İstanbul Emniyet Müdürü Dr.

İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede belirlenen 200 farklı noktada 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı.
Türkiye genelinde 30 Mart günü 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatlarıyla, kent genelinde İstanbul Yeditepe Huzur Uygulaması olarak devam etti. İstanbul’un 39 ilçesinde 200 farklı noktada 20.00-23.59 saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu 3 bin polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.
Trafik kontrollerinin ve alkol muayenesinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Şişli uygulama noktasında Fırtına isimli narkotik köpeği şüpheli araç ve çantaları aradı. Uygulamanın 23.59’a kadar devam edeceği öğrenildi.

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

1 / 10

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
2 / 10

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
3 / 10

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
4 / 10

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
5 / 10

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
6 / 10

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
7 / 10

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
8 / 10

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
9 / 10

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
10 / 10

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Karamel bir ilk oldu

Karamel bir ilk oldu

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.