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İstanbul’da “Yeditepe Huzur Uygulaması”

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda 39 ilçede 120 farklı noktada 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda 39 ilçede 120 farklı noktada 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı. Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’ndeki uygulama noktasında bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın bizzat katılımıyla 39 ilçede akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" adı verilen asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul genelinde yapılan asayiş uygulamasında il emniyet müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri de ilçelerindeki uygulama noktalarında hazır bulunarak gerekli güvenlik önlemlerini yerinde denetledi. Uygulamaya Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik şubelerinden 3 bin polis katıldı. Uygulama kapsamında önceden belirlenen noktalarda kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Polis, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini de yaptı.

Beyoğlu’ndaki uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi
Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde uygulama noktasına gelen bir araçtan şüphelenen ekipler aracı didik didik aradı. Yapılan arama sonucunda araç içine saklanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

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