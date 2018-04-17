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İstanbul’daki ana darbe davasında 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasında yargılanan 12 sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 1 sanık da “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi’’ İstanbul yapılanmasını da kapsayan 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul’daki "ana darbe" davasına devam edildi.İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki büyük salonda görülen duruşmaya tutuklu 14 sanık cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasında yargılanan 12 sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 1 sanık da “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi’’ İstanbul yapılanmasını da kapsayan 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul’daki "ana darbe" davasına devam edildi.
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki büyük salonda görülen duruşmaya tutuklu 14 sanık cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Salonda, gazi ve şehit yakınları da müşteki sıfatıyla hazır bulundu. Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sorması üzerine sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

12 sanığa “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet
Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanıklar eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık, eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanıklardan Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ile sanık Muzaffer Düzenli de “nitelikli kasten öldürme” suçundan 87’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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