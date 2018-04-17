İstanbul’daki ana darbe davasında 13 sanığa toplam 159 ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ana darbe davasında 13 sanığa toplam 159 müebbet hapis cezası kararı çıktı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi’’ İstanbul yapılanmasını da kapsayan 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul’daki "ana darbe" davasına devam edildi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki büyük salonda görülen duruşmaya tutuklu 14 sanık cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Salonda, gazi ve şehit yakınları da müşteki sıfatıyla hazır bulundu. Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sorması üzerine sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

12 sanığa anayasayı ihlalden ağırlaştırılmış müebbet

Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanıklar eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık, eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Yüksel Durak, “silahlı terör örgütü adına suç işlemek” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından 6 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

9 sanığa “kasten öldürme”den 147 kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli “kasten öldürme” suçundan 87’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya, Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu 43 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 43 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Mahkeme sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli’yi, “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, sanık Sadık Cebeci, İlhan Varank’ın da aralarında bulunduğu 14 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçundan 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

115’şer yıl 10’ar ay hapis cezası

Öte yandan, sanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli, "terör suçu kapsamında kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal", “cebir kullanmak suretiyle gece vakti işyeri dokunulmazlığını ihlal” “ulaşım araçlarının engellenmesi” ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’ye yönelik “haberleşmenin engellenmesi” suçlarından toplamda ayrı ayrı 115’şer yıl 10’ar ay hapse mahkum edildi.

Kararı oy birliği ile veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.