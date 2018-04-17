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İstanbul’daki feci kazada ölen anne ve oğlu Kocaeli’de toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

İstanbul’un Kartal ilçesinde otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Esengül Kaya ve oğlu Eren Kaya, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.Kaza, dün saat 16.45 sıralarında İstanbul D-100 karayolu Pendik istikameti Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

İstanbul’un Kartal ilçesinde otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Esengül Kaya ve oğlu Eren Kaya, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün saat 16.45 sıralarında İstanbul D-100 karayolu Pendik istikameti Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Murat Polat’ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden Alaattin G.’nin kullandığı tur otobüsüne arkadan çarpmış, çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkışmıştı. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü Murat Polat, Gülperi Polat, Esengül Kaya ve Eren Kaya olmak üzere toplamda 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Esengül Kaya ve yaklaşık 6 ay önce askerden tezkere alarak baba ocağına dönen oğlu Eren Kaya’nın cenazesi Kocaeli’nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde bulunan evlerine getirildi. Anne ve oğlunun cenazeleri cenaze namazı için İlimtepe Merkez Camii’ne götürüldü.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Esengül ve Eren Kaya’nın ailesi ve yakınları katıldı. Başkan Baran kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından anne Esengül Kaya ve oğlu Eren Kaya, İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Murat Polat ile Gülperi Polat’ın cenazeleri ise toprağa verilmek üzere memleketleri Erzurum’a gönderildi.

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