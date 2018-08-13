İstanbul'daki kazada ölen 3 kardeş Ordu'da toprağa verildi

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - İSTANBUL'da meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kardeş memleketleri Ordu'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.
Olay, İstanbul’da dün sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre Bostancı Köprüsü altında meydana gelen kazada Akkuş Ceyhanlı Derneği Başkanı Nizamettin Altunoğlu, kardeşleri İbrahim Altunoğlu ve Durmuş Altunoğlu hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan Murat Altunoğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen kardeşlerin cenazeleri İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya getirilirken bugün Akkuş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
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