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İstanbul'daki "Kudüs Buluşması"nda bu yollar kapalı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yarın Yenikapı'da düzenlenen Kudüs Buluşma Programı'yla ilgili olarak trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın Fatih Yenikapı'daki miting alanında düzenlenecek, Kudüs Buluşma Programı nedeniyle yolların saat 9.00'da ve 12.00'de kademeli olarak kapatılması ve etkinlik bitimine kapalı kalmasıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.  SAAT 09.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR; Atatürk Bulvarı'ndan gelip Unkapanı Köprü'den Sirkeci'ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye katılım, Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesi'nden gelen akım Unkapanı köprü altından Sirkeci istikametine kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti, Sirkeci sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi, Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar ile tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele 10.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yarın Yenikapı'da düzenlenen Kudüs Buluşma Programı'yla ilgili olarak trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın Fatih Yenikapı'daki miting alanında düzenlenecek, Kudüs Buluşma Programı nedeniyle yolların saat 9.00'da ve 12.00'de kademeli olarak kapatılması ve etkinlik bitimine kapalı kalmasıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

SAAT 09.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR;
Atatürk Bulvarı'ndan gelip Unkapanı Köprü'den Sirkeci'ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye katılım, Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesi'nden gelen akım Unkapanı köprü altından Sirkeci istikametine kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti, Sirkeci sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi, Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar ile tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele 10. Yıl caddesi katılım ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil Kenedy Caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Avrasya tünel çift yönlü olarak, Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş trafiğe kapatılacağı belirtildi.

SAAT 12.00 İTİBARİ İLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR;
Sirkeci'den Galata Köprüsüne Karaköy istikametine gidiş, Unkapanı Köprü'den Cemil Birsel Ragıp Gümüşpala, Galataya Karaköy istikametine gidiş, Karaköy'den galata köprüsü Sirkeci istikametine gidişin trafiğe kapatılacağı belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Trafik akımının, D-100 kuzey - güney yol, Havuzlu kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu, Ataköy sahil - Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı istikametine yönlendirileceği açıklandı.

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