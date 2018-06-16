İstanbul'daki mitinglerde 18 bin polis görevlendirildi

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL'DA 17 Haziran Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti İstanbul mitingi ve Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek HDP mitingi kapsamında toplam 18 bin polis görev alacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17 Haziran Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek olan Adalet ve Kalkınma Parti İstanbul Mitingi ve Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek Halkların Demokratik Partisi mitingi kapsamında geniş güvenlik önlemleri aldı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, AK Parti ve HDP mitinglerinde toplam 18 bin polis, 6 polis helikopteri, 5 deniz botu, 56 zırhlı araç ile 85 TOMA destek verecek.
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