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İstanbul'dan Bartın'a gelen motosikletli genç kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

CESEDİ BULUNDU Bartın'a gitmek üzere önceki gün motosikleti ile yola çıkan Gürkan Can'ın, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Başlarkadı mevkiinde trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

CESEDİ BULUNDU
Bartın'a gitmek üzere önceki gün motosikleti ile yola çıkan Gürkan Can'ın, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Başlarkadı mevkiinde trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Can'ın en son motosikleti ile geçtiği yer olan Bolu Mengen Dorukhan Tüneli'nin Zonguldak istikametinde aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve AFAD ekipleri, Başlarkadı mevkiindeki uçurumda Can'ın motosikletini ve cesedini buldu.

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