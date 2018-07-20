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İstanbul'dan Bartın'a gelen motosikletli genç kayboldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

CESEDİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI Ailesini ziyarete için önceki gün İstanbul'dan Bartın'a motosikleti ile yola çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gürkan Can'ın cesedinin, en son görüldüğü Bolu Mengen Dorukhan Tüneli'nden 15 kilometre sonra ormanlık alanda bulunduğu belirtildi.

İstanbul'dan Bartın'a gelen motosikletli genç kayboldu (3)

CESEDİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Ailesini ziyarete için önceki gün İstanbul'dan Bartın'a motosikleti ile yola çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gürkan Can'ın cesedinin, en son görüldüğü Bolu Mengen Dorukhan Tüneli'nden 15 kilometre sonra ormanlık alanda bulunduğu belirtildi. Can'ın, Bartın'a giderken virajda motosikletinin kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek ormanlık alana uçtuğu tespit edildi.
Gürkan Can'ı bulmak için 2 gündür arama çalışması yapan yakınları, acı haber üzerine kaza yerine geldi. Baba Sadettin Can, yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Sadettin Can, yakınlarını arayarak oğlunun acı haberini verdi. Gürkan Can'ın cesedi, ekipler tarafından sedyeye alındıktan sonra halatla yukarı çekildi. Cesedin cenaze aracına alınışı sırasında baba Sadettin Can, oğluna son kez uzaktan baktı. Gürkan Can'ın cesedi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'dan Bartın'a gelen motosikletli genç kayboldu (3)İstanbul'dan Bartın'a gelen motosikletli genç kayboldu (3)İstanbul'dan Bartın'a gelen motosikletli genç kayboldu (3)İstanbul'dan Bartın'a gelen motosikletli genç kayboldu (3)

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