İstanbul'dan Bartın'a gelen motosikletli genç kayboldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- İSTANBUL'dan Bartın'a gitmek üzere önceki gün motosikleti ile yola çıkan Gürkan Can (30) kayboldu. Can'ın en son motosikleti ile Bolu Mengen Dorukhan Tüneli'nden çıkarken görülmesi üzerine, kaza ihtimaliyle yol boyunca arama çalışması başlatıldı.

İstanbul'da iç mimarlık ofisinde usta olarak çalışan Gürkan Can, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde, 74 DC 979 plakalı motosikleti ile Bartın Esenyurt köyünde bulunan ailesinin ziyaretine gelmek için yola çıktı. Ancak Can'dan bir daha haber alınamadı. Gürkan Can'ın Bartın'daki ailesi durumu Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Savcılığın talimatıyla güvenlik güçleri, genci aramaya başladı. Yoldaki kameralar incelendiğinde, Can'ın en son Bolu Mengen Dorukhan Tüneli'nden saat 05.00 sıralarında çıkış yaptığı belirlendi. Zonguldak Devrek girişindeki mobese kameraları da tarandı, ancak gencin ilçeye girişi tespit edilemedi.

Bu gelişmeyle birlikte, gencin kaza yapma ihtimali de değerlendirilerek, Bolu ve Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Mengen Dorukhan Tüneli ile Devrek ilçesi arasında 32 kilometrelik bölümde, yol kenarlarında ve ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı.

Baba Sadettin Can, "Oğlumdan iyi bir haber bekliyorum. Kaza yapma ihtimalini düşünerek yetkililere kısa süre içinde haber ulaştırdık. Ancak kaza yapması durumunda aradan geçen süre bayağı fazla, oğlum yol kenarında yaralı olabilir, yardım bekliyor olabilir. Geçen her dakika aleyhimize işliyor. Oğlumdan alacağımız sevindirici bir haber için bekliyoruz" dedi.

