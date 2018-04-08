İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu getiren 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Deniz otobüsü terminalinde üzerinden uyuşturucu çıkan 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu getirileceğini belirledi. İstanbul’dan gelen otomobili durduran ekipler, araçtaki E.K. ve H.Ş.’yi gözaltına aldı. Araca zulalanan 550 gram metamfetamin ise narkotik dedektör köpeği Rona tarafından bulundu.

Mudanya ve Güzelyalı Deniz Otobüsü Terminallerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan uygulamada ise, İstanbul’dan Bursa’ya gelen M.A.M. isimli şüpheli üzerinde yapılan aramada 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. ve H.Ş. ile M.A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.