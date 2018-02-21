İstanbul’dan çaldığı otomobil ile Sakarya’da yakalandı

İki gün önce İstanbul’dan çaldığı otomobil ile Sakarya D-100 karayolundan Ankara istikametine seyir halinde olan şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda etrafı sarılarak kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, S.T. isimli şüpheli iki gün önce İstanbul’dan bir otomobil çaldı. Şahıs çaldığı otomobil ile D-100 üzerinden Ankara istikametine yola çıktı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, şahsın çalıntı oto ile Sakarya iline geldiği bilgisi alındı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler çalıntı otomobili Serdivan ilçesi Esentepe Kavşağı mevkiinde görerek takibe aldı ve birçok kez dur ikazında bulundu. Polisin ikazına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs, ekiplerin bölgeyi sarmasıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan incelemede 1 adet SIG SAUER marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobilin İstanbul’dan iki gün önce çalındığı ve üzerinde sahte plakaların takılı olduğu tespit edildi. Otomobili çalan S.T.’nin ise çok sayıda suçtan sabıkası olduğu ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.