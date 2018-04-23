İstanbul’dan Samsun’a getirilen kokain ile yakalandılar

Samsun’da, İstanbul’dan getirilen kokainle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu İstanbul’dan getirilen uyuşturucunun Samsun’da piyasaya sürüleceğini tespit etti. Narkotik polisi yaptığı takip sonucu Gürgendağı mevkisinde söz konusu aracı durdurdu. Araçta bulunan Veli K., Orhan A. ile Hakan K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 71,63 gram kokain maddesi ve 0,23 gram skank maddesi bulundu. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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