İstanbul'dan Samsun'a kokain sevkine 3 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'a İstanbul'dan kokain ve skunk uyuşturucu maddesi getirirken yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdikleri ihbarı üzerine içerisinde 3 kişi olan bir otomobili takibe aldı. Polis, Gürgendağı mevkisinde otomobili dün akşam durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 71.63 gram kokain ve 0.23 gram skunk uyuşturucu maddesi elde geçirildi. Operasyonda Orhan Akpınar, Veli Keskinoğlu ve Hakan Köse gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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