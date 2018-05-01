İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

Kadıköy - Adalar iskelesinde metrelerce kuyruk oluştu. Adalara giden vapurlarda yoğunluk nedeniyle oturacak yer kalmadı. Aynı yoğunluk adalara giden motor iskelesinde de yaşandı.

"İLK DEFA BU KADARINI GÖRDÜM"



Adalara girmek için kuyrukta bekleyen bir kişi, "Her zaman adalara gidiyorum ama ilk defa bu kadar yoğun olduğu gördüm" diye konuştu.

"İŞLER ÇOK İYİ"



Motor iskelesindeki görevli ise "İşler çok iyi. Yoğunluk çok fazla" diye konuştu.



