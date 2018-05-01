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İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 13:16 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olmasını fırsat bilenler adalara akın etti.

Kadıköy - Adalar iskelesinde metrelerce kuyruk oluştu. Adalara giden vapurlarda yoğunluk nedeniyle oturacak yer kalmadı. Aynı yoğunluk adalara giden motor iskelesinde de yaşandı.

"İLK DEFA BU KADARINI GÖRDÜM"

Adalara girmek için kuyrukta bekleyen bir kişi, "Her zaman adalara gidiyorum ama ilk defa bu kadar yoğun olduğu gördüm" diye konuştu.

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"İŞLER ÇOK İYİ"

Motor iskelesindeki görevli ise "İşler çok iyi. Yoğunluk çok fazla" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul 1 Mayıs Adalar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mülteci teknesi gibi paranızla rezil olacağınıza oturun oturdduğunuz yerde Neymiş Adalar mış pehhhh Çok lazımdı
işçi emekçi yine çalışıyor alakasız insanlar da kaymağını yiyor olan yine garibana oluyor
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