İstanbullu kitapseverlerin merkezi Bağcılar

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, halk kütüphanelerine kayıtlı 88 bin 178 üye sayısıyla Türkiye’de üçüncü sırada yer alan İstanbul’un, 3’te 1’lik kısmının Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’ne üye olduğu ortaya çıktı. 27 bin 990 üyesi bulunan kütüphaneden 2018’in ilk 6 ayında 110 bin 563 kişi yararlandı.

TÜİK tarafından halk kütüphanelerinin 2017 yılında kaç kişi tarafından kullanıldığına yönelik istatistik açıklandı. Ülke genelinde halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısının 2 milyon 201 bin 39 olduğu belirtilirken, kayıtlı üye sayısında Diyarbakır'ın 92 bin 349 üyeyle birinci, 91 bin 118 üyeyle İzmir'in ikinci, 88 bin 178 üyeyle İstanbul'un ise üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, İstanbul’daki toplam 88 bin 178 üyenin 3’te 1’ine denk gelen 27 bin 290 üye Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’ne kayıtlı. 36 bin 347 kitabın bulunduğu kütüphaneden 2017 yılında 175 bin 19 kişi, 2018’in ilk 6 ayında ise 110 bin 563 kişi yararlandı.