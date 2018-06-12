İstanbul'un 5 aylık uyuşturucu bilançosu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik polisi yılın ilk 5 ayında yaptığı operasyonlarda 2 milyon 593 bin uyuşturucu hap, 5 ton 748 kilo çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. 8 hint keneviri serası, 3 uyuşturucu imalathanesine baskın düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 2018 yılının ilk 5 ayında uyuşturucu şebekeleri ve sokak satıcılarına yönelik 19 bin 362 operasyon yaptı. Narkotik polisleri yaptığı operasyonlar kapsamında 5 ton 748 kilo çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 2 milyon 593 bin 776 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonlar süresince 8 hint keneviri serası, 2 ecstasy hap imalathanesi ve 1 metamfetamin imalathanesine baskın düzenledi. Operasyonlar kapsamında 35 farklı ülkenin vatandaşı olan 105’i yabancı uyruklu toplam 26 bin 950 kişi yakalandı. Bu kişilerden 73’ü yabancı toplam 2 bin 654 kişi sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı.

