İstanbul’un göbeğinde silahlı çatışma: 3 yaralı

Beyoğlu Kasımpaşa’da cenazeye gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kasımpaşa Büyük Camii’ne getirilen cenazenin ardından iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavga caddeye taştı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş açtı. 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar ise can havliyle çevredeki iş yerlerine sığındı. Ardından vatandaşların yardımıyla araçlara alınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki geniş çaplı inceleme yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Acı haber geldi: 1 asker şehit
Yakalanan terörist her şeyi itiraf etti! İşte Kandil'in alçak planı
Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...
Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!
Okuyucu Yorumları 0 yorum