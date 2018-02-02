İstasyonda yakıt ikmali yapılan otomobildeki yangın kamerada

Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA (DHA) ŞANLIURFA'da akaryakıt istasyonunda LPG ikmali yapılan bir otomobilin motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyonda paniğe neden olan yangın, kameralara da yansıdı.Olay, öğle saatlerinde Sigorta Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, plakası belirlenemeyen otomobiline LPG almak için istasyona geldi. Pompacının yakıt ikmali yaptığı sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyon görevlileri, aracın yakıt ikmalini kesip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe yol açarken, yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.