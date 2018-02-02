İstasyonda yakıt ikmali yapılan otomobildeki yangın kamerada

Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA (DHA) ŞANLIURFA'da akaryakıt istasyonunda LPG ikmali yapılan bir otomobilin motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyonda paniğe neden olan yangın, kameralara da yansıdı.Olay, öğle saatlerinde Sigorta Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, plakası belirlenemeyen otomobiline LPG almak için istasyona geldi. Pompacının yakıt ikmali yaptığı sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyon görevlileri, aracın yakıt ikmalini kesip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe yol açarken, yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğin yetiyorsa...
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Türkiye ile konuşuyoruz
Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi
On binlerce Suudi kadın kararı duyunca koşa koşa başvurdu!
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Okuyucu Yorumları 0 yorum