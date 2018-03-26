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İşte Afrin'deki okullarda okutulan ders kitapları

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

  TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Afrin merkezdeki ve bağlı yerleşim alanlarında tuzaklanan mayın ve patlayıcılar, uzman ekipler tarafından bulunup kontrollü olarak imha ediliyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenliği sağlıyor.

İşte Afrin'deki okullarda okutulan ders kitapları

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Afrin merkezdeki ve bağlı yerleşim alanlarında tuzaklanan mayın ve patlayıcılar, uzman ekipler tarafından bulunup kontrollü olarak imha ediliyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenliği sağlıyor.
TSK ve ÖSO güçleri kentte tüm evlerde ve işyerlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan TSK tarafından ele geçirilen ders kitaplarında, PKK ve YPG'li teröristlerin 'şehit' olarak gösterildiği, çocuklara bunların birer kahraman gibi tanıtıldığı görüldü. Okullarda çocuklara Hristiyanlık propagandası yapıldığı da ortaya çıktı.
TSK'nın komando birliklerinin ve ÖSO güçlerinin 'temizlik' operasyonları ağırlıklı olarak Afrin kent merkezinde sürerken, tüm iş yerlerinde ve evlerde de güvenlik amaçlı aramalar yapılıyor. Aramalarda, okullarda okutulan ders kitaplarında, öldürülen PKK ve YPG'li teröristlerin 'şehit' olarak gösterildiği ve çocuklara bunların birer kahraman gibi tanıtıldığı da görüldü.
Terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının da ders kitaplarında ve birçok broşürde yer alması da dikkat çekiyor. Ayrıca, bazı kitaplarda Hristiyanlık propagandası yapıldığı da ortaya çıktı.
TSK AFRİN'DE SEVİNÇLE KARŞILANDI
20 Ocak tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde 18 Mart tarihinde Afrin merkeze giriş yapan TSK komando birliklerinin o günün sabahı çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Tanklar ve zırhlı araçlar ile Türk bayrakları ile sabah saatlerinde kent merkezine giriş yapan komandolar yollarda ilerlerken, sivillerin de kendilerine sevinç içinde selam verdikleri görülüyor.
KENT MERKEZİNDE YİYECEK STOKLARI
Kent merkezine girilmesi ile birlikte tüm önemli adreslerde aramalar yapan TSK'ya bağlı komando birlikleri birçok yerde teröristlerin gıda stokları yaptığını ortaya çıkardı. Afrin'de bir ailenin evine el koyan teröristlerin, çok sayıda hazır yiyecek ve içecek paketlerini olası çatışmalarda kullanmak üzere depoladığı görüldü. Teröristlerin Afrin'den kaçmasının ardından evlerine kavuşan çift, harekattan duydukları memnuniyeti dile getirdi. TSK'ya Türkiye'ye minnettar olduklarını anlatan çift, çok büyük sıkıntılar çektiklerini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

İşte Afrin'deki okullarda okutulan ders kitaplarıİşte Afrin'deki okullarda okutulan ders kitaplarıİşte Afrin'deki okullarda okutulan ders kitaplarıİşte Afrin'deki okullarda okutulan ders kitapları

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