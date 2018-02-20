İşte FETÖ’cü kripto askerlerin kullandığı büfe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 106’sı muvazzaf 170 asker hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin örgütün mahrem imamları ile Üsküdar’da Cumhurbaşkanlığı konutunun yakınında bulunan bir büfede bulunan ankesörlü telefon ile görüştükleri belirtildi. O büfe kameralar tarafından da görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY mahrem imamlarının ankesörlü telefon üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile irtibat kurmalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Savcılıkça, 106’sı muvazzaf, 44’ünün meslekten ihraç edilen, 10’unun emekli, 7’si öğrenci ve 3’ünün istifa eden olmak üzere toplamda 170 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan incelemelerde askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak “abi-imam” tabir edilen yönetici düzeyindeki şahısların kamuya açık market, büfe,lokanta gibi sair işletmelerde kurulu bulunan sabit (kontörlü) hatları kullanmak suretiyle sorumlusu olduğu “öğrenci” tabir edilen askeri personelleri talimat vermek veya örgütsel toplantıya çağırmak amacıyla aradığı, aramanın tek yönlü olduğu, sadece sorumlu şahsın arama yaptığı tespit edildi.

Bu amaçla İstanbul’da Üsküdar Kısıklı’da Cumhurbaşkanlığı konutunun yakınında bulunan bir iş yerindeki hattın kullandığı, bu hattan 264 asker şahısla irtibat kurulduğu, bu kişilerden 94’ü hakkında darbe girişimine katıldıkları veya örgütsel faaliyet yürüttükleri için daha önceden işlem yapıldığı öğrenildi. Örgütün kripto askerlerinin kullandığı büfe, kameralar tarafından da görüntülendi.